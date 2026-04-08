Nederland en bondgenoten gaan belangrijke zeeroute bij Iran beschermen

Nederland en bondgenoten gaan belangrijke zeeroute bij Iran beschermen

Midden-Oosten

Vandaag, 15:07

Nederland en zeven grote bondgenoten gaan, nu er een staakt-het-vuren is, helpen bij het beschermen van de Straat van Hormuz. Dat melden zij woensdag in een gezamenlijke verklaring van Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Canada, Denemarken en Spanje, samen met de voorzitters van de Europese Commissie en de Europese Raad.

Premier Rob Jetten en de andere leiders "verwelkomen het tweeweekse staakt-het-vuren dat tussen de VS en Iran is gesloten", schrijven zij. Die eis lag er al eerder als voorwaarde om mee te werken aan het hervatten van de scheepvaart door de belangrijke zeestraat. Na het begin van de Amerikaans-Israëlische aanvallen legde Iran de doorvaart daar grotendeels stil.

De gasprijs en olieprijs zijn hard gedaald na het staakt-het-vuren tussen Iran en de Verenigde Staten:

Wapenstilstand: wat merk je aan de pomp en op je energierekening?
1:10

Wapenstilstand: wat merk je aan de pomp en op je energierekening?

'Mondiale energiecrisis afwenden'

Het staakt-het-vuren en de onderhandelingen die nu volgen "kunnen een ernstige mondiale energiecrisis afwenden", aldus de landen die de verklaring hebben ondertekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Nederlanders keren zich massaal tegen aanvallen op Iran
Nederlanders keren zich massaal tegen aanvallen op Iran
Na bestand dalen prijzen: wat merk je aan de pomp en op je energierekening?
Na bestand dalen prijzen: wat merk je aan de pomp en op je energierekening?

