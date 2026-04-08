Nog maanden hoge energieprijzen: Jetten waarschuwt voor impact op portemonnee

Geld

Vandaag, 17:44

De hoge energieprijzen blijven Nederlanders nog maanden raken in de portemonnee. Dat zegt premier Rob Jetten na het staakt-het-vuren in het Midden-Oosten. "De effecten op het gebied van energieprijzen kunnen echt nog vele maanden iedereen in de portemonnee raken", zegt hij.

De prijzen voor energie schoten omhoog toen de oorlog tegen Iran ruim een maand geleden begon. Hoewel er nu een tijdelijk bestand is tussen de VS, Iran en Israël, is de situatie volgens Jetten nog lang niet opgelost. "Dus daar moeten we niet naïef over zijn", waarschuwt hij.

Opvallend is dat de olieprijs wel flink daalde na het nieuws over het twee weken durende staakt-het-vuren:

Waarom blijven energieprijzen zo hoog?

Volgens de premier is er in korte tijd veel schade aangericht. Dat werkt nog lang door op de energiemarkt. "Ook als dit staakt-het-vuren standhoudt, dan is er de afgelopen weken wel heel veel kapotgeschoten", legt Jetten uit. "En zal dat ook nog een hele tijd duren voordat de energieprijzen weer naar een normaal niveau gaan. Dus ik sluit zeker niet uit dat we de pijn van deze oorlog nog een hele tijd gaan voelen."

Het kabinet werkt ondertussen aan maatregelen om huishoudens en bedrijven te helpen met de hoge kosten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

