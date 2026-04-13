Koningspaar schuift aan bij president Trump na verzoek om 'potje te golfen'

Koninklijk Huis

Vandaag, 09:45 - Update: 1 uur geleden

Vorig jaar sliep Donald Trump nog in paleis Huis ten Bosch bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima, maar nu zijn de rollen omgedraaid. Na veel ophef verblijft het koningspaar in het Witte Huis in Washington D.C. Radio 538 spreekt met koningshuisverslaggever Rick Evers over dit spraakmakende bezoek.

"Eigenlijk past het helemaal niet in het programma," vertelt Evers in de 538 Ochtendshow. "De koning en koningin zijn daar voor een werkbezoek aan twee Amerikaanse staten: Pennsylvania en Florida. Er kwam een uitnodiging tussendoor van Donald Trump, met de vraag of de koning tijd had om een potje te golfen als hij dan toch in Florida is."

Privédiner met z'n vieren

Opvallend is dat het bezoek geen officieel staatsbezoek is, maar een privé-uitnodiging. Juist daarom is het bijzonder dat ook minister-president Rob Jetten aanschuift bij het privédiner.

Wat er allemaal besproken gaat worden en hoe het koningspaar wordt onthaald, is te horen in de video hierboven.

Door Donna Elbertsen

