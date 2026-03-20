Nederland sterk verdeeld over bezoek koningspaar aan de Verenigde Staten

Nederlanders zijn flink verdeeld over het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan de Verenigde Staten. Uit representatief onderzoek onder 10.172 deelnemers van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 44 procent het een juiste keuze vindt dat het koningspaar gaat, maar bijna net zoveel mensen denken daar anders over.

Zo zegt 38 procent dat het koningspaar juist níét had moeten afreizen naar de VS. Daarmee is het verschil klein en is het land duidelijk in twee kampen verdeeld. Een kleinere groep, 18 procent, heeft er geen mening over.

Alle uitslagen van het Hart van Nederland Panel als eerste zien en meebepalen wat we onderzoeken? Volg ons dan op WhatsApp, via deze link.

Waarom ligt het bezoek zo gevoelig?

De discussie over het bezoek speelt al weken. De geplande reis naar Washington D.C., Pennsylvania en Florida komt op een moment dat de spanningen rond de Amerikaanse president Trump op een hoogtepunt liggen. Na de Amerikaanse inval in Venezuela, de aanvallen op Iran en de onrust rond de Epstein-files stellen critici dat het koningspaar de Amerikaanse president Trump niet moet belonen met een bezoek.

Voorstanders zien echter juist kansen in het versterken van de banden met een belangrijke handelspartner. Onder meer premier Jetten, minister Berendsen van Buitenlandse Zaken en minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel zullen bij enkele van die bezoeken ook aanwezig zijn.