Dokkum maakt zich nu al op voor Koningsdag met weekend vol feest

Dokkum maakt zich op voor Koningsdag, waar koning Willem-Alexander dit jaar zijn verjaardag viert. Inwoners en ondernemers bereiden zich voor op meerdere dagen feest, die al in het weekend vóór 27 april beginnen.

Omdat het programma op Koningsdag zelf grotendeels vastligt door de komst van de koning, zijn veel activiteiten naar voren gehaald. "Vrijdag opent dit met een kermis. Op zaterdag is de vrijmarkt en zijn er optredens van bijvoorbeeld de dansschool en artiesten", zegt Jolanda Prosje van Stichting Stadsfeesten Dokkum. Zondag volgt nog een kerkdienst. Daarna wordt de stad klaargemaakt voor het koninklijk bezoek.

Ondernemers spelen daarop in met speciale producten. Zo zijn er aangepaste lekkernijen en een speciale 'Willem-wijn' die in de horeca wordt geschonken. Ook werkt vormgever Frank van Dijk aan een nieuw staatsieportret van de koning. "Mijn droom is dat ik dan ook mijn nieuwe portret aan hem kan overhandigen die dag", zegt hij.