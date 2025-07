Hier gaat de koninklijke familie volgend jaar heen op Koningsdag

De koninklijke familie gaat volgend jaar tijdens Koningsdag naar Friesland, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag. Het is voor het eerst in achttien jaar dat de koninklijke familie Koningsdag in die provincie viert.

En d e Friese stad Dokkum is de gelukkige. In 2026 is Koningsdag weer op 27 april. Dit jaar was het op 26 april, omdat 27 april op een zondag viel.

Afgelopen april vierde de koninklijke familie Koningsdag in Doetinchem. Na afloop gaven de Oranjes een interview:

Burgemeester van Noardeast-Fryslân Johannes Kramer noemt het "een grote eer dat de stad en de regio de leden van het Koninklijk Huis mogen ontvangen". De Friese commissaris van de Koning Arno Brok spreekt van een "unieke gebeurtenis met een positieve uitstraling voor de hele provincie".

De gemeente Noardeast-Fryslân begint nu met de organisatie van het feest. "Een megaklus" waar veel bij komt kijken qua "logistiek, veiligheid en voorzieningen".