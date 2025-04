Feeststemming houdt aan in Doetinchem na vertrek koninklijke familie

Na het vertrek van de koninklijke familie blijft de feeststemming in Doetinchem onverminderd hoog. Veel bezoekers trekken verder het centrum in om de Koningsdagviering voort te zetten. Rond 15.00 uur is het Simonsplein goed gevuld en staan er lange rijen bij de horecagelegenheden.

Lokale ondernemers profiteren volop van de drukte. Zo verkoopt een spellenwinkel een speciale ‘Koningsdag in Doetinchem’-puzzel en zijn veel etalages feestelijk in het oranje gestoken.

Uitstroom

De uitstroom van bezoekers richting pendelbussen, het station en parkeerplaatsen verloopt zonder problemen. In een lange stoet verlaten feestgangers de stad, waarbij oranje en rood-wit-blauwe vlaggetjes op straat achterblijven.

De treinen die vanuit Doetinchem vertrekken worden drukker, laat een woordvoerder van Arriva weten. De vervoersmaatschappij ziet dat het perron vol staat. Het gaat wel goed met de treinen en bussen, verzekert de woordvoerder. "Alles is goed te overzien, het gaat prima."

Drukte in andere steden

Op verschillende plaatsen wordt er halverwege de middag opgeroepen om niet meer te komen. De gemeente Amsterdam roept op niet meer naar het centrum te komen, omdat het daar te druk is. Ook in Utrecht en Groningen begint het te druk te worden.

Hart van Nederland / ANP