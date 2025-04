Drukte in binnensteden door Koningsdag: Amsterdam roept op niet meer te komen

De gemeente Amsterdam roept op niet meer naar de stad te komen om de drukte voor Koningsdag. "Het is op veel plekken te druk in de stad. Kom niet meer naar Amsterdam toe en vier Koningsdag ergens anders", zegt een woordvoerster.

Eerder riep de gemeente al op om vanwege de drukte niet naar het centrum te komen. Op beelden bij AT5 is te zien dat ook op het water druk is. Op de Herengracht kunnen de boten niet verder varen en ontstaat er een file van boten.

Ook volle pleinen in Utrecht en Groningen

Ook in andere steden neemt de drukte toe. Zo meldt de gemeente Utrecht dat het in de stad inmiddels aardig druk begint te worden. Het feest op het Vredenburgplein is vol. Bovendien is het druk op de Neude, het Oudkerkhof en het Stadhuisplein. De gemeente raadt aan om naar het Janskerkhof, de Mariaplaats of het Domplein te gaan om te feesten.

In Groningen begint het eveneens vol te lopen. Daar laat de gemeente weten dat de vrijmarkt op de singels helemaal vol is. "Ga naar de binnenstad of naar de wijken," aldus de gemeente.

In Breda worden mensen ook tijdelijk geweerd van de Havermartk. Met zwarte schermen en de tekst 'VOL' worden mensen omgeleid naar andere delen van de stad.

0:32 Ook drukte in centrum van Breda

Hart van Nederland / ANP