NVWA waarschuwt voor voedselvergiftiging tijdens Koningsdag: 'Let goed op wat je eet'

Tijdens de vrijmarkten zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geen inspecteurs inzetten om de verkoop van voedsel op straat te controleren. Normaal gesproken trekken inspecteurs eropuit om toezicht te houden op hygiëneregels bij vrijmarkten en andere festiviteiten, maar door een lager budget vanuit het ministerie van Volksgezondheid zijn 'scherpe keuzes' nodig, meldt de NVWA.

De NVWA roept bezoekers van vrijmarkten en festiviteiten daarom via Instagram op om zelf extra alert te zijn. "Let goed op bij het kopen van eten", waarschuwt de autoriteit. "Koop geen producten waar insecten, huisdieren of vuil in de buurt kunnen komen en verhit kip of gehakt altijd boven de 75 graden Celsius."

Ook adviseert de NVWA om handen goed te wassen en deze af te drogen met schone handdoeken of papier. Let ook goed op of de verkoper werkt met schone spullen.

Tot slot: ben je allergisch? Geef dit dan altijd aan bij de verkoper en vraag goed na welke allergenen er in het product zitten.

Boetes

Normaal gezien worden tijdens Koningsdag jaarlijks tientallen verkopers aangesproken of beboet vanwege gebrekkige hygiëne. Nu het toezicht dit jaar ontbreekt, ligt de verantwoordelijkheid meer dan ooit bij de consument zelf.

"Met het warme weer en de grote drukte is de kans op voedselbederf groter", aldus de NVWA. "We hopen dat mensen zich extra bewust zijn van de risico’s."