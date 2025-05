Koningsdag komt rustig op gang, wel al drukte op vrijmarkten

De eerste fans staan klaar bij de Koningsdagroute in Doetinchem en rond 09.30 uur ziet de NS dat de eerste bezoekers aan allerlei koningsdagactiviteiten de trein hebben gepakt. De stroom komt rustig op gang, meldt het spoorbedrijf.

De NS rijdt een speciale dienstregeling met meer en langere treinen op trajecten waar het druk wordt op weg naar evenementen. De avond en nacht zijn goed verlopen, aldus het bedrijf.

Op beelden is te zien dat meerdere vrijmarkten al vroeg druk zijn. Bij de vrijmarkt in Leeuwarden staan al lange rijen, en ook in Amsterdam is het al druk.

Koninklijke familie

De koninklijke familie bezoekt zaterdag Doetinchem. Bezoekers beginnen het centrum van de stad te vullen. Het is best druk, ziet een ANP-verslaggever. Langs de route zijn de huizen versierd, overal hangen vlaggen die speciaal voor het bezoek ontworpen zijn.

De festiviteiten In Doetinchem beginnen dit jaar een uur later vanwege de uitvaart van paus Franciscus. Rond het middaguur komen koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Alexia aan in de Gelderse plaats. Prinses Ariane is er dit keer niet bij. De jongste dochter van het koningspaar is nog in Italië vanwege haar studie.