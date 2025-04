Dit wordt het weer op Koningsdag

Koningsdag begint fris dit jaar. Lokaal is het ook eerst grijs en mistig, maar het zonnetje is er al op veel plaatsen bij en maakt een hele hoop goed. In de loop van de dag ontstaan er, vooral landinwaarts, wel steeds meer stapelwolken, maar ook zaterdagmiddag zijn er voldoende zonnige perioden om de temperatuur lekker op te laten lopen.

Normaal wordt het een graad of 16 aan het einde van de maand april. Deze Koningsdag doen we daar nog een schepje bovenop. Als de Koning rond 12.00 uur in Doetinchem aankomt, is het al een graad of 15.

Verbranden

Met een zwakke tot matige oostelijke wind wordt het in de loop van de middag rond 18 graden in het noorden tot maximaal 20 graden in het zuiden van het land. Wel goed smeren of op tijd de schaduw opzoeken want de zon is namelijk al heel krachtig. Met een zonkracht 5 kan de onbeschermde huid al binnen 25 tot 30 minuten verbranden.

Zaterdagavond is het nog een tijdje vrij zonnig en aangenaam, maar na zonsondergang koelt het onder een heldere hemel snel af. Komende nacht minima rond een graad of 5 landinwaarts en 10 graden aan zee.

Zondag is er volop zon en loopt met weinig wind de temperatuur nog wat verder op met lokaal 21 graden.

25 graden

Deze trend zet volgende week gewoon door. Het blijft voorlopig droog en met veel zon loopt de temperatuur in de loop van de week zelfs op naar 20 tot 25 graden. Aan de kust kan het ‘s middag even wat afkoelen met een windje van zee. Later in de week neemt dan de kans op een verfrissende regen- of onweersbui wel toe.

Koningsdag wordt sinds 2014 gevierd op 27 april, de verjaardag van koning Willem-Alexander. Als die dag op een zondag valt, wordt de viering een dag verschoven. Alleen in 2020 was er sprake van een warme Koningsdag, toen vanwege corona omgedoopt tot Woningsdag. Het werd die dag in De Bilt 20,7 graden. De afgelopen vier edities haalden temperaturen tussen de 13 en 16 graden.