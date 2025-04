'Koningsdag drukste dag van het jaar in ziekenhuizen, extra personeel paraat'

Dokters moeten zaterdag flink aan de bak. Uit een inventarisatie van het AD blijkt dat Koningsdag de drukste dag van het jaar is op de spoedeisende hulp. Artsen waarschuwen daarom voor overmatig drank- en drugsgebruik op de dag dat we massaal proosten op de verjaardag van de koning.

Vanwege de drukte zetten ziekenhuizen in steden als Arnhem, Den Haag en Utrecht extra personeel in. David Baden, arts op de spoedeisende hulp van het Diakonessenhuis in Utrecht, ziet vooral mensen binnenkomen met botbreuken of hoofdletsel. Door overmatig drankgebruik komen ze ten val of ze worden bewusteloos op straat gevonden, vertelt hij tegen de krant.

Een waarschuwingsetiket op drankflessen een goed idee? In bovenstaande video zie je wat de mensen op straat daarvan vinden.

Warm weer

In Den Haag zien ze dat het drukker is dan met oud en nieuw, een ander moment waarop het land massaal feestviert. Dat komt omdat mensen al vroeg beginnen met drinken en slachtoffers meer gespreid binnen worden gebracht, vertelt Wendy Schmidt, zorgmanager van het MCH Westeinde tegen het AD.

Op de spoedeisende hulp verwachten ze in Den Haag tweehonderd patiënten extra. Ook het warme weer zal een rol spelen: "Drank en zon gaan niet goed samen. Mensen drogen uit, verliezen sneller hun coördinatie", aldus Schmidt.

Ouders onder invloed

In Arnhem zien ze vooral jongeren tussen de 15 en 25 jaar. "Kinderen en jongeren kunnen hun grenzen moeilijk aanvoelen", vertelt arts Douwe Rijpsma van het Rijnstate-ziekenhuis tegen de krant. Ouders zijn daarbij vaak onbereikbaar of zelf onder invloed.

Wil je toch lekker wat drankjes nuttigen? Houd het dan bij bier, is het advies van de Utrechtse arts Baden. "Dan is de kans op ongelukken het kleinst."