Keet in Achterhoek krijgt koning op bezoek: 'Zoveel meer dan een biertje drinken'

In de aanloop naar Koningsdag is de spanning in de Achterhoek duidelijk voelbaar. In Zelhem bruist het al bij keet De Dolle Pony, waar Maarten Boesveld en zijn vrienden zich klaarmaken voor een wel heel bijzondere gast. De hut krijgt op 27 april de koning op bezoek.

"Het gaat vaak over alcoholmisbruik bij een keet, maar het is zoveel meer dan een biertje drinken", zegt Boesveld tegen Hart van Nederland. De houten hut in zijn achtertuin is al jaren het kloppend hart van zijn vriendengroep. Er wordt gelachen, gepraat, gefeest, en zelfs liefde gevonden. Darttoernooien, thema-avonden, en het gezamenlijk bouwen aan hun keet: het is hun tweede thuis geworden.

En dat willen ze graag laten zien aan de koning. Tijdens de wandeling door Doetinchem krijgt de koninklijke familie een kijkje in het leven van jongeren in de regio. Volgens de groep zijn keten als deze broodnodig in dorpen waar het aanbod voor hun leeftijdsgenoten steeds kleiner wordt.

‘Het geluid van de Achterhoek’

Maar dat is niet het enige waarmee de Achterhoek zich van zijn beste kant laat zien. Tijdens de aankomst van de koninklijke bus zal een stoet van brommers voorop rijden. Onder hen Jan Willem van Oene, op zijn klassieke Zundapp. "We gaan ze binnenhalen met waar de Achterhoek voor staat: het geluid van echte brommers", zegt hij enthousiast.

Van Oene rijdt met een bont gezelschap: "We zijn met een groep van zes, maar er sluiten ook crossmotoren, oldtimers en zelfs een elektrische Brekr aan. We rijden langzaam voor de bus uit, zodat iedereen ons kan horen én zien." Volgens hem is het dé manier om Koningsdag direct een feestelijk tintje te geven.