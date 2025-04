Koningsdag afschaffen? Ruim 1 op de 5 is voor

Koning Willem-Alexander viert aanstaande zaterdag zijn 58e verjaardag in Doetinchem. Ondanks dat veel Nederlanders zich in het oranje onderdompelen, stijgt de steun om Koningsdag in de ban te doen. Waar vorig jaar nog 18 procent van de Nederlanders bepleitte Koningsdag af te schaffen, is dat in 2025 gegroeid naar 22 procent. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 2.510 respondenten van het Hart van Nederland-panel.

Dit jaar legt koning Willem-Alexander, samen met zijn gevolg, voor de elfde keer een bezoek af om zijn verjaardag te vieren. Doetinchem is het toneel van de landelijke viering. In vrijwel alle dorpen en steden van ons land worden festiviteiten georganiseerd.

Veruit de meeste Nederlanders willen Koningsdag behouden: 72 procent pleit daarvoor. Toch is de steun minder groot dan een jaar eerder. In 2024 was dit nog 74 procent. De roep om Koningsdag af te schaffen stijgt juist: van 18 naar 22 procent.

Forum voor Democratie

Voornamelijk onder stemmers van Forum voor Democratie is er grote steun om te stoppen met de viering van de verjaardag van de koning. 52 procent van de FVD-kiezers pleit hiervoor. Maar ook onder PVV- en Volt-stemmers is er steun: 28 procent is voor het afschaffen van het verjaardagsfeest.