Zon, feest en warmte: we gaan een stralende Koningsdag tegemoet!

Heb jij je zomerse oranje outfit al klaarliggen, inclusief zonnebril? Het lijkt erop dat we dit jaar een fraai Koningsdagweekend krijgen met flink wat zon, en de poncho kan thuisblijven. Wie met Koningsnacht op stap gaat of op een kleedje zit, moet wel rekening houden met een frisse nacht. Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne kan het aan de grond zelfs vriezen.

De weergoden zijn ons dit jaar goed gezind. Na een kletsnatte donderdag begint vrijdag een droge en vrij zonnige periode met hogere temperaturen. Dat betekent dat we mooi weer mogen verwachten in het Koningsdagweekend en in de tweede week van de meivakantie.

Frisse Koningsnacht

Vrijdag schijnt de zon flink en ontstaan er in de middag stapelwolken in het binnenland. Deze verdwijnen in de avond, en de matige noordoostenwind neemt dan af. Daardoor kan het tijdens Koningsnacht flink afkoelen tot een graad of 4, en in het noordoosten zelfs tot 2 graden. Aan de grond kan het plaatselijk licht vriezen. Op de vrijmarkt in Utrecht is een warme sjaal of oranje winterjas dus geen overbodige luxe. Ook festivalbezoekers moeten rekening houden met een koude nacht.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Aangenaam weer op Koningsdag

Na een frisse start wordt het zaterdag aangenaam weer met flink wat zon. Vooral in de middag ontstaan er wat stapelwolken en sluierwolken. Het blijft droog en de oostenwind is zwak tot matig (windkracht 2 tot 4). Het wordt maximaal 15 graden op de Wadden, 18 graden in het noorden, 19 graden in Utrecht en Amsterdam, en 20 graden in de zuidelijke provincies. Wie naar een festival gaat, moet rekening houden met zonkracht 5. Dat betekent dat je binnen een halfuur kunt verbranden. Insmeren dus!

De koninklijke familie woont de viering van Koningsdag bij in Doetinchem. Ook daar is het aangenaam lenteweer, met maximaal 19 graden.

Vanaf zondag blijft het mooie weer aanhouden met veel zon, en de temperaturen lopen verder op. Mogelijk wordt het midden volgende week 24 graden.