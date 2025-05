Koninklijk gezin viert Koningsdag in Doetinchem, premier Schoof naar uitvaart paus

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan zaterdag niet naar de uitvaart van paus Franciscus. Het koningspaar en zijn gezin vieren zoals eerder gepland Koningsdag in Doetinchem. Wel beginnen de festiviteiten later, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

Ook andere leden van het koningshuis, zoals prinses Beatrix en prins Constantijn reizen niet af naar Rome.

Festiviteiten Koningsdag beginnen later

De uitzending rondom Koningsdag zou eigenlijk om 10.45 uur starten, maar begint in verband met de uitvaart van Franciscus nu om 12.00 uur. Het afscheid van de paus vindt om 10.00 uur plaats bij de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Namens de regering zijn minister-president Dick Schoof en minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp aanwezig.

De festiviteiten in Doetinchem beginnen een uur later, maar het programma blijft hetzelfde, laat een woordvoerder van de gemeente weten. "We hebben respect voor de ontstane situatie en zijn blij met de medewerking van iedereen die het mogelijk maakt het programma een uur later te laten beginnen", aldus burgemeester Mark Boumans.

In Doetinchem hielden ze hun hart vast voor de beslissing van het koninklijk huis. Ze zijn daar al maanden bezig met de voorbereidingen voor Koningsdag.

Nederland stuurt Schoof en Veldkamp

Minister-president Dick Schoof en minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) wonen zaterdag namens de regering de uitvaartplechtigheid bij van paus Franciscus. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De paus overleed maandag op 88-jarige leeftijd. Hij wordt begraven in de Basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome.

Later meer.

ANP