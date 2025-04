Koningshuis populairder: 'Liever een koning dan een president als Donald Trump'

Onze monarchie heeft voor het eerst in jaren aan populariteit gewonnen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel. In 2024 was net de helft voorstander, nu is dat 59 procent. Volgens EenVandaag doordat mensen in politiek roerige tijden meer zien in een monarchie dan in een republiek.

Deze week waren koning Willem-Alexander en koningin Maxima in Roosendaal om de Koningsspelen af te trappen. Dat zie je in de video hierboven.

"Bij een republiek is het zo goed als zeker dat de president een kleur heeft. Het zou een nare droom zijn als je iemand als Trump als president krijgt", zegt een deelnemer van het Opiniepanel.

Amalia

De daling van de populariteit van de monarchie was fors na 2020. Waar in dat jaar nog 67 procent voorstander was, ging het een jaar later om 58 procent. In 2022 en 2023 ging het respectievelijk om 56 procent en 54 procent.

Het vertrouwen in de koning is ook gestegen. Nu heeft 57 procent vertrouwen in Willem-Alexander, vorig jaar was dat 53 procent. Kroonprinses Amalia wordt ook beter beoordeeld: vorig jaar vond de helft van de ondervraagden haar geschikt als koningin, nu is dat 61 procent.

Kroonprinses Amalia kon op veel bewondering rekenen toen ze Spaans sprak bij de onthulling van haar cadeau aan Madrid:

2:09 Prinses Amalia bedankt Madrid met speciale tulpentuin

ANP