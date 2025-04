Koningspaar 'diep getroffen' door dood paus Franciscus

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn "diep getroffen" door het overlijden van paus Franciscus. Dat laten zij in een verklaring weten. "Met warmte herinneren wij ons de persoonlijke ontmoetingen met hem, onder andere tijdens ons staatsbezoek aan de Heilige Stoel in 2017. Paus Franciscus straalde in alles barmhartigheid uit."

"Vanuit een rotsvast geloof in Gods liefde pleitte hij voor mededogen en menselijkheid", schrijft het koningspaar verder. "Sober en eenvoudig levend koos hij steeds de kant van de kwetsbaren en behoeftigen. Hij was er diep van overtuigd dat God werkzaam is in nederigheid en compassie. Daarbij zocht hij actief de verbinding met andere geloofsgemeenschappen overal ter wereld."

De maandag overleden kerkvorst "belichaamde de luisterende en liefhebbende Kerk en wist daarmee de harten van velen - zowel binnen de Rooms-Katholieke Kerk als daarbuiten - te winnen", aldus het koningspaar. "De herinnering aan hem koesteren wij in dankbaarheid."

