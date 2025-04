Nederlandse politici eren overleden paus Franciscus: 'Voorbeeld voor velen'

Minister-president Dick Schoof herdenkt paus Franciscus met "diep respect", laat hij weten op X. "Met zijn diep doorleefde soberheid, dienstbaarheid en medemenselijkheid was paus Franciscus een voorbeeld voor zeer velen, ook voor niet-katholieken", aldus de premier.

De op Tweede Paasdag overleden kerkvorst "was in alles een mens onder de mensen", zegt Schoof. "De katholieke wereldgemeenschap neemt afscheid van een leidsman die de noden van deze tijd zag en benoemde."

Ook justitieminister David van Weel deelt zijn medeleven op sociale media. Hij ontmoette de paus een dag voor diens dood in Rome, laat hij op X weten. "Een heel bijzonder moment", aldus de VVD-bewindsman. Van Weel noemt de dood van de 88-jarige kerkvorst verdrietig nieuws. "Mijn gedachten zijn bij allen die geraakt zijn door zijn overlijden."

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans is ook bedroefd over de dood van paus Franciscus. "In zijn lange leven heeft hij het opgenomen voor de armsten en meest kwetsbaren", aldus de leider van de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer.

Paus Franciscus "trachtte de kerk van de oerconservatieve lijn te krijgen, soms met succes", brengt Timmermans ook in herinnering. "Hij was warm, begripvol en invoelend. Een mensenmens. Rust zacht."

'Gaf de kerk een menselijk gezicht'

CDA-leider Henri Bontenbal is "verdrietig" over de dood van paus Franciscus. "Deze paus gaf de Katholieke Kerk een menselijk gezicht", aldus de christendemocraat in een reactie op X.

Bontenbal noemt met name de rondzendbrief met de titel Laudato Si die paus Franciscus in 2015 wijdde aan de milieu- en klimaatproblematiek. Dit schrijven "heeft velen, ook mij, zeer geïnspireerd om op te komen voor de schepping en de armen".

De wereld verliest met het overlijden van paus Franciscus "een geestelijk leider die voor velen van betekenis was". Dat zegt VVD-leider Dilan Yeşilgöz in een bericht op X. "Mijn gedachten zijn bij de Rooms-Katholieke gemeenschap wereldwijd en allen die rouwen", aldus Yeşilgöz.

ANP