Paus mag morgen ziekenhuis verlaten

Paus Franciscus mag zondag het ziekenhuis verlaten en terugkeren naar het Vaticaan, zeiden zijn artsen zaterdag. Hij zal na thuiskomst wel nog medische zorg blijven ontvangen en zeker twee maanden rust moeten houden.

In zijn residentie zal de paus extra zuurstof toegediend blijven krijgen. De artsen zeiden dat ze de paus hebben afgeraden om bijeenkomsten met grote groepen bij te wonen.

De 88-jarige paus werd op 14 februari in het ziekenhuis opgenomen met een ernstige luchtweginfectie, waarvoor voortdurende behandeling nodig was. Zijn toestand was enige tijd kritiek. Twee weken geleden zeiden zijn artsen dat hij niet langer in direct gevaar was. Sindsdien is één foto vrijgegeven van de paus, waarop hij schuin van achteren te zien is.

Franciscus is al twaalf jaar in functie als opvolger van de Duitse paus Benedictus XVI. Het is nog onzeker of hij volgende maand kan deelnemen aan de grote paasvieringen. Omdat 2025 voor de katholieken een Heilig Jaar is worden er dit jaar extra veel pelgrims verwacht.

De gezondheid van de paus gaat weer de goede kant op, eerder maakten we een video over het nierfalen waar de paus mee te maken heeft.

Het Vaticaan zei eerder op zaterdag dat Franciscus van plan was om zondag voor het eerst in vijf weken tijd in het openbaar te verschijnen en een zegening uit te brengen vanuit zijn ziekenhuiskamer in het Gemelliziekenhuis in Rome. Pas daarna zal de paus het ziekenhuis verlaten.

