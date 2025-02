Gezondheid paus Franciscus stabiel: 'Hij heeft kunnen werken'

De gezondheidstoestand van paus Franciscus blijft kritiek maar stabiel. Dat heeft het Vaticaan laten weten over de 88-jarige kerkvorst, die in een ziekenhuis in Rome wordt behandeld voor een dubbele longontsteking. De paus heeft kunnen werken.

In de video hierboven zie je hoe Nederlandse bloemen voor bij de paasviering van paus Franciscus vertrekken vanuit de Keukenhof naar Rome.

Hij heeft geen astma-aanvallen meer gekregen. Franciscus, het hoofd van 1,4 miljard katholieken wereldwijd, lag nog nooit zo lang in een ziekenhuis sinds hij in 2013 paus werd. Hij werd op 14 februari opgenomen.

ANP