Prinses Ariane viert 18de verjaardag in Italië: grotere rol binnen koninklijke familie

Prinses Ariane is donderdag 18 jaar geworden. Daarmee is ook de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima nu officieel volwassen. Ter gelegenheid van haar 18de verjaardag heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) nieuwe foto's van de prinses vrijgegeven. Met deze mijlpaal heeft het koningspaar nu officieel een leeg nest.

Toch viert Ariane haar verjaardag niet thuis, want ze zit midden in haar eindexamens in Italië. Ze studeert aan het United World College Adriatic. Koningin Máxima zei daarover eerder: "Ze zal tijdens haar verjaardag en ook daarna heel druk bezig zijn met haar eindexamens." Over de afwezigheid van hun jongste dochter grapte ze: "We hebben al een empty nest, dus dat is alleen maar een bevestiging daarvan."

Grotere rol binnen koninklijke familie

Door haar verjaardag krijgt Ariane ook een zichtbaardere rol binnen het koningshuis. Ze wordt nu, net als haar zussen Amalia en Alexia, verwacht op Prinsjesdag. Ook zal ze bij de zomer- en winterfotosessies van de Oranjes vragen van de pers moeten beantwoorden.

Beeld: © RVD - Frank Ruiter

Beeld: © RVD - Frank Ruiter

Tot nu toe trad Ariane nauwelijks op de voorgrond. Ze is vooral bekend van de jaarlijkse fotosessies en enkele publieke gelegenheden zoals Koningsdag. Haar ouders zijn altijd terughoudend geweest met informatie over hun dochters, om hun privacy te beschermen.

Toch liet koningin Máxima in 2021 wel een beetje in de kaarten kijken. Over Ariane zei ze toen: "Ze is ongelooflijk lief, etherisch, heel vrouwelijk en tegelijkertijd heel krachtig. Ze heeft ongelooflijk veel talenten." Ook gaf ze aan dat het goed ging op school.

Beeld: © RVD - Frank Ruiter

ANP