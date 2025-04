ZIEN: Prinses Beatrix doet klusjes voor NLdoet in Utrecht

Prinses Beatrix heeft zich zaterdagmiddag in Utrecht ingezet voor de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. In speeltuin De Kameleon plantte ze bloemen en schilderde ze een bankje. Tijdens NLdoet kunnen Nederlanders op een laagdrempelige manier kennismaken met vrijwilligerswerk. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hielpen vrijdag in een buurthuis in Katwijk.

De 87-jarige prinses plantte chrysanten en madeliefjes. Omdat een beplantingsplan leek te ontbreken, nam ze het heft in eigen hand en arrangeerde ze de te poten plantjes. "Je moet wel diep graven, hoor", zei ze tegen haar collega's bij het bloembed. Na een paar plantjes hadden de vrouwen de smaak te pakken. "Heel goed, we leren het wel", zei Beatrix.

Na het planten en verven ging de prinses nog aan het werk in een naastgelegen speel-o-theek, waar puzzels werden klaargemaakt. Het bezoek eindigde met een groepsfoto met alle vrijwilligers. Lucienne Pichot-du Plessis, eigenaar van de speeltuin, laat aan Hart van Nederland weten dat het een "erg leuke dag" was. "We hebben gelachen, er was humor, en het is heel bijzonder dat wij een koninklijk geverfd bankje in onze speeltuin hebben."

Hart van Nederland/ANP