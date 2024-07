Bijzonder: zo ziet de laatste koninklijke trein, ingericht door Beatrix, eruit

Het einde van een tijdperk: de laatste koninklijke trein de SR10 gaat vandaag naar het Spoorwegmuseum. Het speciale rijtuig waar koningspaar Maxima en Willem-Alexander in vervoerd werden - en vóór hen nog toenmalig koningin Beatrix - is over de levensduur heen.

Prinses Beatrix heeft de coupées in de jaren 90 nog helemaal laten customizen, maar nu is het treinstel te oud en kan het niet meer het spoor op. Het treinstel wordt toegevoegd aan de uitgebreide vorstencollectie van het Spoorwegmuseum en is vanaf september voor het eerst voor het grote publiek toegankelijk.

Bijzonder

Hart van Nederland was vrijdag aanwezig bij het bijzondere moment in het Spoorwegmuseum en mocht een kijkje in deze trein nemen (zie bovenstaande video).