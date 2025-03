Eerste zelfstandige klus voor stralende Amalia zit erop: 'Behouden vaart!'

Op deze ietwat grijze zaterdag heeft prinses Amalia in Vlissingen voor wat zonneschijn gezorgd bij haar eerste soloklus. Ze mocht in de voetsporen van haar oma treden en een schip dopen, de nieuwste aanwinst van Defensie. En dat ging uiteraard gepaard met de bekende tekst: "Ik doop u Den Helder en wens u en uw bemanning een behouden vaart."

Want 'Den Helder' is de naam van het zogeheten Combat Support Schip, een 180 meter lang bevoorradingsschip van de Koninklijke Marine. Het vaartuig kan andere schepen voorzien van brandstof, munitie, etenswaren en onderdelen. Daarnaast kan het ook ingezet gaan worden bij de bestrijding van de drugshandel en bij het bieden van noodhulp.

Beatrix ook al?

De in het oudroze gestoken Amalia mocht onder toeziend oog van onder andere de Zeeuwse waarnemend commissaris van de Koning Hugo de Jonge de doophandeling verrichten. En dat betekende natuurlijk het kapotslaan van een fles champagne tegen de zijkant van het schip. Ook klonk de scheepshoorn luid en kwam er rook vrij in de kleuren van de Nederlandse vlag.

Leuk detail is dat haar oma, prinses Beatrix, voor haar eerste zelfstandige klus in 1955 óók een schip heeft gedoopt. Dat deed ze in Amsterdam bij de tanker Vasum.

Hart van Nederland/ANP