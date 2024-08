'Dit ontgroeningsritueel moest Amalia doorstaan'

Prinses Amalia heeft zich bij het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) moeten onderwerpen aan een bijzonder ontgroeningsritueel. Het ASC, dat de afgelopen jaren vaker in opspraak raakte door schandalen, waaronder geweldsincidenten en seksisme, heeft een flinke imagoverbetering proberen te maken. Iedereen, ook de kroonprinses, moest nu 'gewoon' door de ontgroening heen.

Zo kreeg Amalia elke ochtend de taak om de Nederlandse vlag te hijsen terwijl ze het Wilhelmus zong, zo meldt de QUOTE. Deze ludieke opdracht moest in alle vroegte worden uitgevoerd, onder toeziend oog van de hele groep. Vanwege de excessen uit het verleden is alcohol inmiddels strikt verboden tijdens ontgroeningsactiviteiten.

Volgens meerdere bronnen aan de QUOTE zou ook de beveiliging bij de ontgroening van Amalia zijn geweest. Het vakblad heeft geprobeerd om ook een reactie te halen bij de Rijksvoorlichtingsdienst en de senaat van het Amsterdamsch Studenten Corps, maar zij waren niet bereikbaar voor commentaar.