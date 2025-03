Prinses Ariane kampt met zichtproblemen door schermgebruik

Prinses Ariane heeft moeite met scherpstellen door te veel schermtijd. Dat vertelde koningin Máxima dinsdag tijdens een conferentie over jongeren en internetgebruik. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bevestigt dat de jongste dochter van het koningspaar hierdoor problemen met haar zicht heeft, zo meldt het AD.

Tijdens de bijeenkomst Kliks & Kwesties: Jong en Online in Amsterdam vertelde Máxima dat Ariane’s zichtproblemen "te maken hebben met schermtijd". De impact van langdurig telefoongebruik op de ogen is een steeds vaker besproken probleem, en nu blijkt ook de prinses er last van te hebben.

In 2023 werd in het hele land een schermvrije dag georganiseerd op scholen om bewustzijn te creëren. Dat zie je in de video bovenaan.

Binnen de koninklijke familie is daarom gesproken over het gebruik van mobiele apparaten, aldus het AD. Of Ariane zelf maatregelen heeft genomen om haar schermtijd te verminderen, is niet bekend.

De 17-jarige prinses woont sinds vorig jaar in Italië, waar ze studeert aan het United World College Adriatic in Triëst. Of haar studieomgeving invloed heeft op haar schermgebruik, is niet duidelijk.