Frisse Koningsnacht op komst in aanloop naar zonnige Koningsdag

Na een frisse Koningsnacht staat Nederland zaterdag een droge en zonnige Koningsdag te wachten. Met temperaturen tot 20 graden en een rustige oostenwind is het perfect weer voor vrijmarkten, feesten en festiviteiten. Wie komende nacht de drank koud wil houden, kan dat gerust buiten doen.

Vrijdag begint nog bewolkt, maar vanaf de ochtend laat de zon zich in de kustprovincies al af en toe zien. In de middag breekt het wolkendek verder open, als laatste in het oosten van het land. Het wordt uiteindelijk 12 graden op de Wadden tot 17 graden in het zuiden. De noordenwind neemt af en wordt zwak, waardoor het al wat aangenamer aanvoelt.

Koningsnacht koud, maar Koningsdag zonnig

Vrijdagavond trekt de bewolking weg en wordt het helder. Daardoor koelt het in de nacht flink af: in het noordoosten zakt de temperatuur naar 1 graad, in het zuidwesten blijft het bij 6 graden. Aan de grond kan het op sommige plekken zelfs licht vriezen.

Zaterdag, op Koningsdag zelf, is het droog en wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Bij een zwakke tot matige oostenwind loopt de temperatuur op tot 18 graden in het noorden en zelfs 20 graden in het zuiden. Alleen aan zee blijft het wat koeler door de invloed van de zeewind.

Volgende week zomers warm

Na het weekend blijft het warm: van zondag tot en met dinsdag schijnt de zon volop en loopt de temperatuur op tot wel 25 graden. Woensdag en donderdag zijn zelfs zomerse dagen mogelijk, met lokaal nog hogere temperaturen. In het zuiden is dan wel kans op een enkele onweersbui. Als De Bilt de grens van 25 graden haalt, spreken we officieel van de eerste zomerse dag van het jaar.

Vanaf vrijdag lijkt het weer iets af te koelen.