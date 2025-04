Dit doen Nederlanders het liefst op Koningsdag (en dat is verrassend simpel)

Op Koningsdag barst het in heel Nederland van de activiteiten. Van grote festivals tot kleinschalige straatfeesten: er is voor ieder wat wils. Toch kiezen veel mensen ervoor om het juist rustig aan te doen. Uit het Hart van Nederland-panel blijkt dat we het liefst iets simpels en oer-Hollands doen.

Wat we onder andere graag doen, is slenteren over de kleedjesmarkt. 21 procent doet dat het liefst. Veel mensen trekken er weer op uit om koopjes te scoren, te snuffelen tussen oude spullen en te genieten van de sfeer. Het blijft een vaste prik voor gezinnen en koopjesjagers.

Uiteraard staan de Oranjes weer in de schijnwerpers en bijna een kwart (21 procent) wil daar graag een glimp van opvangen. Ze zetten de tv aan om te kijken naar het koninklijk bezoek. Dit jaar is de koninklijke familie te gast in Doetinchem.

Tompoes

Maar wat we het allerliefst doen, is eigenlijk heel simpel. Gewoon een tompoes eten! 26 procent kan niet zonder het roze (of oranje) gebakje op Koningsdag. Maar waar komt dit lekkernij eigenlijk vandaan? Josse Pietersma van het Franeker Museum Martena legt het uit in bovenstaande video.

Top 10 activiteiten die we het liefst doen met Koningsdag Tompoezen eten (26 procent) Tv kijken naar Koningsdag in Doetinchem (21 procent) Op koopjesjacht op een vrijmarkt (21 procent) Feesten met vrienden (10 procent) Naar een muziekfestival (5 procent) Vieren bij familie (4 procent) Uitslapen na Koningsnacht (3 procent) Vieren op camping of vakantie (3 procent) Zelf spullen verkopen op de vrijmarkt (3 procent) Vrijwilligerswerk doen voor Koningsdag (2 procent)

Niet iedereen viert overigens Koningsdag. 29 procent van de respondenten geeft aan dit jaar niks speciaals te doen.