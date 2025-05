Koning in toespraak: 'Belangrijk om te laten zien dat Paus een bijzonder persoon was'

Koningsdag is dit jaar iets anders begonnen dan in andere jaren. Het koninklijk gezin opende de dag namelijk met een toespraak over het overlijden van de paus. "De paus was een bijzonder persoon voor ons", vertelt het gezin in gesprek met Hart van Nederland. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Alexia zijn zaterdag in Doetinchem voor de viering van Koningsdag.

De feestelijkheden begonnen ruim een uur later dan normaal vanwege de uitvaart van paus Franciscus. Voor het begin van Koningsdag sprak de koning al een videoboodschap uit, waarin hij stilstond bij de uitvaart van paus Franciscus.

"Ik realiseer me heel goed dat deze dag twee gezichten heeft. Vanmorgen werd paus Franciscus begraven. Wij hebben hem een aantal keren ontmoet en wij koesteren de herinnering aan hem", zei de koning. "De gemeenschapszin die zo kenmerkend was voor paus Franciscus, is ook een kenmerk van Koningsdag. Daarom vinden wij het heel waardevol om hier vandaag te zijn."

Prinses Ariane is niet aanwezig bij de viering van haar vaders 58ste verjaardag, maakte Máxima eerder al bekend. De jongste dochter van het paar is druk met haar examens aan het United World College Adriatic in Italië.

De koninklijke familie viert Koningsdag in Doetinchem, maar overal in het land wordt feestgevierd, blijkt uit een rondgang langs regionale media. Ook dit jaar is er weer veel creativiteit te zien op de vrijmarkten om een centje bij te verdienen.

Drukte in binnensteden door festiviteiten

In Westerbork (Drenthe) bouwden jongens een levende fruitmachine. In Groningen doen ook Duitsers mee aan de festiviteiten. In het Zeeuwse Waarde zijn standbeelden oranje aangekleed. In Breda is het 538 Koningsdagfestival losgebarsten.

In de straten van Noordwijkerhout is een complete golfbaan aangelegd met negen holes, waarbij gebruik wordt gemaakt van prullenbakken, bomen en speeltuinen. Sponsgooien kan in Beets, ringsteken in Laren.

Ook verschillende plaatsen wordt er halverwege de middag opgeroepen om niet meer te komen. De gemeente Amsterdam roept op niet meer naar het centrum te komen, omdat het daar te druk is. Ook in Utrecht en Groningen begint het te druk te worden.

Geen controle op voedsel

Uiteraard zijn er ook veel zelfgebakken koekjes, cupcakes, tompoucen en broodjes en frituur. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zet dit jaar geen inspecteurs in.

Doorgaans gaan die de vrijmarkten af om te controleren of voedselverkopers zich aan de hygiëneregels houden. Maar het ministerie van Volksgezondheid heeft er minder budget voor.

