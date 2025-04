Let op: zo herken je nepgeld op de vrijmarkt

Op Koningsdag trekken duizenden Nederlanders eropuit om de verjaardag van de koning te vieren, festivals te bezoeken en hun tweedehands spullen te verkopen op de vrijmarkt. Voor veel mensen komt op deze dag hun ondernemerstalent naar boven. Toch waarschuwen experts voor een minder feestelijke kant van deze traditie: oplichters maken gebruik van de drukte en betalen steeds vaker met nepgeld.

In 2024 zijn in Nederland 24.100 valse eurobiljetten uit de circulatie gehaald. Dat is 40 procent meer dan in 2023, aldus De Nederlandsche Bank.

Zo herken je nepgeld

Omdat op de vrijmarkt vooral contant wordt afgerekend, is de kans om met nepgeld in aanraking te komen groter dan normaal. Wie verkoopt op de vrijmarkt doet er daarom goed aan om alert te zijn. Er zijn verschillende manieren om een vals biljet te herkennen.

Het is de droom van elke vrijmarktbezoeker: een zeldzame vondst tegenkomen. Hoe je dat doet zie je in de video bovenaan dit artikel.

Bij een echt eurobiljet kun je het watermerk zien als je het biljet tegen het licht houdt. Dit watermerk hoort in het papier verwerkt te zijn, niet erop gedrukt. Onder UV-licht blijft een echt watermerk bovendien onzichtbaar.

Ook hoe het biljet voelt, zegt veel: echt geld voelt stevig en knispert licht. Ga met je vinger over het biljet en je zult merken dat sommige delen van de inkt verhoogd zijn, zoals de cijfers en bepaalde details. Wie het biljet kantelt, ziet in het hologram een duidelijk en gedetailleerd euroteken en een waardeaanduiding verschijnen. Ontbreekt deze glans of lijkt het hologram geplakt, dan is het oppassen geblazen.

Hulpmiddelen

Via De Nederlandsche Bank kunnen mensen gebruik maken van de 'Eurobiljet app', waarmee echte biljetten eenvoudig te herkennen zijn aan hun echtheidskenmerken. Ook met de app 'Echt of Vals' kun je biljetten met een telefooncamera scannen en controleren.