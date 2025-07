Koninklijke familie gaat op Koningsdag naar stad van Oranjekoek: 'Grote eer'

Dokkum mag zich in 2026 de trotse gaststad noemen voor Koningsdag. De Friese stad volgt daarmee Doetinchem op als decor voor de jaarlijkse viering op 27 april, en dat zorgt voor flink wat trots in het noorden van het land.

"Een grote eer dat de stad en de regio de leden van het Koninklijk Huis mogen ontvangen", zegt burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân tegen Hart van Nederland. Ook Arno Brok, commissaris van de Koning in Friesland, is enthousiast. Hij noemt het "een unieke gebeurtenis met een positieve uitstraling voor de hele provincie".

In bovenstaande video zie je wat de inwoners van Dokkum van het nieuws vinden.

Oranjekoek

En dan is het ook nog eens in de stad van de Oranjekoek. Oranjekoek is net als Suikerbrood een echte Friese lekkernij, legt bakker Roelof de Jong uit. "Op Koningsdag drinken de meeste Friezen eerst een oranjebittertje, gevolgd door een stukje Oranjekoek." De koek heeft echter niks met het koningshuis te maken. "De koek dankt zijn naam aan de snippers gekonfijte sinaasappelschil die erin verwerkt zijn. Ook amandelspijs mag natuurlijk niet ontbreken."

In 2026 is Koningsdag weer op 27 april. Dit jaar was het op 26 april, omdat 27 april op een zondag viel.