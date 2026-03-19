Trump nodigt koningspaar uit voor overnachting in Witte Huis, Jetten mag mee

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen in april een werkbezoek aan de Verenigde Staten. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag. Op uitnodiging van de Amerikaanse president Donald Trump dineren en overnachten de koning en koningin in het Witte Huis in Washington. Premier Rob Jetten begeleidt het koninklijk paar tijdens het werkbezoek en neemt deel aan het diner in het Witte Huis.

"Tijdens de NAVO-top in juni vorig jaar heeft president Trump overnacht op Paleis Huis ten Bosch. De president heeft daaropvolgend het koninklijk paar uitgenodigd voor een diner en overnachting in het Witte Huis, wanneer zij weer in de VS zouden zijn. Daarom doen zij nu ook Washington aan", aldus de RVD.

De president bracht in juni op uitnodiging van de koning de nacht door op Paleis Huis ten Bosch en had daarnaast een fotosessie en een ontbijt met het koningspaar:

Het koningspaar reist van maandag 13 tot en met woensdag 15 april naar Philadelphia (Pennsylvania), Miami (Florida) en Washington D.C. In de hoofdstad worden ze begeleid door premier Rob Jetten. Een woordvoerder van de premier kan verder weinig over het bezoek kwijt. "We zijn nog druk bezig met het programma van de minister-president."

Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen begeleidt het koningspaar in Pennsylvania. In Florida gebeurt dat door minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma.