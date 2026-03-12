Volg Hart van Nederland
Koning Willem-Alexander maakt laatste vlucht als piloot in Boeing 737

Koninklijk Huis

Vandaag, 20:23

Koning Willem-Alexander heeft woensdag zijn laatste vlucht gemaakt als gastvlieger op een Boeing 737 van KLM. Dat meldt het Koninklijk Huis in een video die donderdag op Instagram werd gedeeld. De koning is daarin te zien in de cockpit van het toestel.

Onze vorst stopt niet met vliegen, maar neemt afscheid van dit specifieke toesteltype. KLM vervangt de Boeing 737 namelijk door de nieuwere Airbus A321neo. Daarom laat Willem-Alexander zich de komende tijd omscholen om met dat vliegtuig te kunnen vliegen.

Willem-Alexander vliegt al jaren als gastvlieger voor de luchtvaartmaatschappij. Sinds 2017 zat hij regelmatig achter de stuurknuppel van een Boeing 737 op lijnvluchten.

De koning vloog zichzelf een paar jaar geleden nog naar Berlijn voor een staatsbezoek aan Duitsland. Dat zie je in de onderstaande video:

'Bijzondere vluchten'

Bij de video blikt de koning terug op zijn jaren in de cockpit van de Boeing 737. "Door de jaren heen hebben we zoveel passagiers van A naar B gebracht met de 737. Deze mix van mensen en momenten maakte het vliegen bijzonder", schrijft hij.

Hij noemt daarbij verschillende soorten vluchten. "Zo vlogen we voetbalsupporters van Feyenoord en AZ naar Praag voor de Europa League, kinderen naar Lapland om de kerstman te ontmoeten, maar ook vakantievluchten naar Ibiza en Malaga. Ik hoop hetzelfde kleurrijke gezelschap weer in de Airbus te verwelkomen."

Door Redactie Hart van Nederland

