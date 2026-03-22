Jetten schuift aan bij diner met Trump en koningspaar in Washington

Premier Rob Jetten schuift aan bij een bijzonder diner in Washington D.C. Hij is uitgenodigd voor een privédiner met de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania, samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Het koningspaar is van 13 tot 15 april in de Verenigde Staten voor een werkbezoek en overnacht in die periode in het Witte Huis. Volgens de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joseph Popolo, laat het diner zien hoe goed de band tussen de landen is.

Opvallend na eerdere kritiek

Dat Jetten aanwezig is, is opvallend. In 2024 noemde hij Trump onder meer een vrouwenhater. Toch is hij volgens ambassadeur Popolo "hartstikke welkom". In het televisieprogramma WNL Op Zondag zegt hij: "De president kijkt vooruit. Hij wil de relatie met Nederland vooruithelpen en hij is vooral geïnteresseerd in wat mensen doen."

Popolo wijst ook op eerdere ontmoetingen. Zo verbleven Trump en zijn vrouw vorig jaar nog bij het koningspaar tijdens de NAVO-top. "Daar hebben ze een goede band gekregen. Het is nu onze beurt om wat terug te doen", zegt hij.

Voetbalfans

Ondertussen probeert de ambassadeur ook zorgen weg te nemen bij Nederlandse voetbalfans die naar het WK in de Verenigde Staten willen. Volgens hem hoeven zij zich geen zorgen te maken over toegang tot het land, zelfs niet als ze kritisch zijn geweest op Trump. Nederlanders zijn volgens Popolo gewoon welkom.