Jetten nuanceert NAVO-kritiek na gesprek Rutte met Trump

Premier Rob Jetten kijkt anders naar de rol van Europese NAVO-landen in de oorlog met Iran dan NAVO-topman Mark Rutte. Die zei na een gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump dat sommige landen tekort zijn geschoten. Maar volgens Jetten ligt dat ingewikkelder en heeft Rutte de rol om nu het bondgenootschap bij elkaar te houden.

De premier wijst erop dat niet alle landen vanaf het begin betrokken waren bij het conflict. "Als landen aan de voorkant niet worden betrokken bij de oorlog, dan kunnen we ook niets betekenen als je zelf een oorlog instapt", zegt Jetten. Daarmee zet hij vraagtekens bij de conclusie die Rutte trok na zijn gesprek met Trump.

Volgens Jetten doet en zegt Rutte wat hij kan om het bondgenootschap bij elkaar te houden. "Rutte speelt een belangrijke rol nu, maar het is ook goed dat de Europese landen nu tegen de Amerikanen hebben gezegd wat ons niet zint in de samenwerking en daar kunnen we verder over praten."

Na het gesprek met Trump zegt Rutte tegen CNN het volgende:

Teleurgestelde Trump

Trump uitte de afgelopen tijd stevige kritiek op Europese bondgenoten. Hij stelde dat zij onvoldoende steun gaven in de oorlog met Iran en schreef: "De NAVO was er niet toen we ze nodig hadden en ze zullen er niet zijn als we ze opnieuw nodig hebben." Rutte gaf aan die teleurstelling te begrijpen, al wees hij ook op landen die wel hulp boden.

Volgende week reist Jetten samen met de koning en koningin naar de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Daar wil hij verder praten over de spanningen en de samenwerking binnen de NAVO. "Zodat we het kunnen hebben over onze gezamenlijke veiligheid en wat we in de toekomst wel en niet van elkaar kunnen verwachten."

Oproep aan Hezbollah en Israël

Ook roept Jetten Israël en Hezbollah op om te stoppen met bombarderen om het broze bestand en staakt-het-vuren te respecteren. "In Libanon zijn nu een miljoen mensen op de vlucht geslagen, de samenleving daar wordt nu erg onstabiel door de doorgaande aanvallen over en weer."