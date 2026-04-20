Met deze maatregelen wil kabinet stijgende energie- en brandstofprijzen dempen

Het kabinet trekt bijna 1 miljard euro uit om de gevolgen van de onrust in het Midden-Oosten op te vangen. Het gaat om 627 miljoen euro aan directe uitgaven en 340 miljoen euro aan belastingmaatregelen in 2026. Huishoudens en bedrijven voelen de druk van hoge energie- en brandstofprijzen nu al, en die lijken voorlopig niet te dalen.

Er gaat 195 miljoen euro naar het Noodfonds Energie, de visserijsector krijgt 25 miljoen euro om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, boeren krijgen eenzelfde bedrag om minder kunstmest en energie te gebruiken.

Werknemers kunnen een hogere vergoeding per gereden kilometer krijgen: het belastingvrije deel wordt 25 cent in plaats van de huidige 23 cent. Dit geldt met terugwerkende kracht voor heel 2026. Wel moeten de werkgevers opdraaien voor die kosten, want de hoogte van de reiskosten is vaak afgesproken in de cao van bedrijven. De wegenbelasting voor zakelijke busjes wordt gehalveerd en vrachtwagens betalen in de tweede helft van dit jaar het minimumtarief aan wegenbelasting.

Premier Rob Jetten waarschuwde eerder deze maand al dat de hoge energieprijzen nog maanden voelbaar blijven in de portemonnee.

Voorbereiden op erger

Nederland heeft voorlopig genoeg olie en gas op voorraad, maar de aanvoer staat wel onder druk. Vooral kerosine en diesel worden lastiger te krijgen. Daarom schaalt het kabinet op naar fase 1 van het Landelijk Crisisplan Olie. Dat betekent dat de situatie scherp in de gaten wordt gehouden en dat maatregelen klaarliggen als het erger wordt.

Daarnaast wil het kabinet Nederland minder afhankelijk maken van fossiele energie. Er komt extra geld voor het isoleren van woningen en voor duurzame investeringen.

Hoe worden deze plannen betaald?

De belastingkortingen die ontstaan door deze plannen worden voor een groot deel betaald door het verhogen van andere belastingen. De startersaftrek wordt vanaf 2027 afgeschaft, de alcoholaccijns stijgt mee met inflatie. De extra uitgaven komen uit de budgetten van de betreffende ministeries.