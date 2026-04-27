Ook Transavia gaat vluchten schrappen vanwege kerosineprijzen

Luchtvaartmaatschappij Transavia schrapt een deel van haar vluchten in mei en juni nu de prijzen voor vliegtuigbrandstof sterk stijgen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft het bedrijf aan persbureau AFP laten weten. Het gaat niet om vluchten in Nederland, het bedrijf heeft ook een Franse tak.

De geschrapte vluchten vertegenwoordigen ongeveer 2 procent van het vluchtschema van de luchtvaartmaatschappij, aldus een woordvoerder van de KLM-dochter. Gedupeerde klanten krijgen de keuze uit "kosteloos omboeken, een voucher of volledige terugbetaling van hun ticket", aldus de woordvoerder.

Nederlandse Transavia-reizigers worden niet geraakt door geschrapte vluchten om de hoge kerosineprijzen. Volgens een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij heeft alleen het Franse deel van Transavia besloten om in mei en juni een deel van haar vluchten te schrappen. Vluchten vanuit Nederland worden niet getroffen.

Zondag meldden Franse media dat Transavia komende twee maanden ongeveer 2 procent van haar vluchten schrapt. Het Franse en Nederlandse deel van Transavia opereren echter los van elkaar, ondanks dat ze beiden tot luchtvaartconcern Air France-KLM behoren.

Gestegen brandstofprijzen

Eerder deze maand zei Transavia nog niet te overwegen vluchten te annuleren vanwege de gestegen kerosineprijs. En ook maakte KLM al bekend vluchten te schrappen vanwege de hoge brandstofprijzen. Het gaat onder andere om vluchten van en naar Londen en Düsseldorf, waar KLM meerdere keren per dag op zegt te vliegen.

Net als andere luchtvaartmaatschappijen heeft Transavia de ticketprijzen al verhoogd, met gemiddeld zo'n 10 euro per retourvlucht. Niet alleen Transavia en KLM doen dat, ook andere airlines verhogen hun prijzen.