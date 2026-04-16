KLM schrapt 160 vluchten op Schiphol

KLM schrapt de komende maand 160 vluchten van en naar Schiphol. Vanwege de stijgende kosten voor kerosine kunnen een aantal vluchten binnen Europa volgens de luchtvaartmaatschappij niet rendabel uitgevoerd worden. Het zou gaan om minder dan 1 procent van de vluchten van KLM in Europa.

Het gaat onder andere om vluchten van en naar Londen en Düsseldorf, waar KLM meerdere keren per dag op zegt te vliegen. Passagiers die een ticket hebben voor een vlucht die niet doorgaat, worden volgens de luchtvaartmaatschappij omgeboekt naar de eerstvolgende beschikbare vlucht. De luchtvaartmaatschappij stelt dat gedupeerden vaak snel verder kunnen.

Straat van Hormuz

KLM benadrukt niet te kampen met een kerosinetekort. De koepelorganisatie van Europese luchthavens ACI Europe waarschuwde vorige week nog dat Europa over drie weken een structureel tekort aan kerosine heeft als de Straat van Hormuz gesloten blijft. De belangrijke zeestraat in het Midden-Oosten is sinds het uitbreken van de oorlog in die regio zo goed als gesloten voor de scheepvaart.