Dure diesel funest voor ouderenvervoer: 'Moet wat gebeuren'

Weer een noodkreet vanuit de vervoersbranche: het Wmo-vervoer voor bijvoorbeeld gehandicapte kinderen en ouderen dreigt om te vallen. De boosdoener is volgens betrokkenen de hoge brandstofprijs. Kan de gemeente of de landelijke overheid compenseren? Taxibedrijf De Groen uit Roosendaal hoopt van wel.

"Dit is gewoonweg niet leuk meer", zegt planningsmedewerker en chauffeur Pepijn. "Als dit zo doorgaat, hebben kwetsbare groepen straks geen vervoer meer. Er moet iets gebeuren", zegt hij in alle ernst tegen Hart van Nederland. Het bedrijf verzorgt voor honderden ouderen, gehandicapten en andere zorgbehoevenden het vervoer in de regio. Daardoor is het ook het gesprek van de dag in het taxibusje. "Het gaat niet meer over het weer, maar over de hoge brandstofprijzen. Ook vragen ze wel eens of we nog wel blijven rijden. Dat is wel sneu."

'Hoe lang nog?'

Pepijns collega van de financiële afdeling, Manon, kent de cijfers van het bedrijf nog beter. "We hebben nog geen slapeloze nachten, maar er is wel een flinke stijging van de brandstofkosten, voor ons zeker 20 procent. Vooralsnog lukt het nog net, maar de vraag is: hoe lang nog?" Het bedrijf zegt inmiddels contact te hebben opgenomen met de gemeente om hierover te praten.

Vorige week is er door diverse belangenorganisaties een brandbrief gestuurd naar de overheid. Een van de ondertekenaars is FNV Zorgvervoer en Taxi, vertegenwoordigd door bestuurder Meindert Gorter. Hij ziet de brandstofprijzen ook graag dalen, "maar nog liever zien we dat bij de aanbesteding de veranderende brandstofprijzen voortaan worden meegenomen in het contract, zodat prijsschommelingen kunnen worden opgevangen en betaald. Want anders gaat het gewoon werkgelegenheid kosten."