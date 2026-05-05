Benzine duurder dan ooit, adviesprijs kruipt verder omhoog naar nieuw record

De adviesprijs voor benzine in Nederland is dinsdag verder gestegen. Daarmee is benzine op Bevrijdingsdag duurder dan ooit, blijkt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. Tanken aan de pomp is afgelopen maanden al fors duurder geworden als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door de blokkade van de Straat van Hormuz worden olie- en gasleveringen ernstig verstoord.

Vorige week steeg de prijs van Euro95 al voorbij de 2,60 euro per liter. Inmiddels bedraagt de geadviseerde prijs van de grote oliemaatschappijen gemiddeld 2,636 euro per liter. De adviesprijs voor diesel bleef dinsdag stabiel op 2,587 euro per liter. Dat is geen record; de dieselprijs piekte 8 april al op 2,819 euro per liter.

Voordeliger tanken in Duitsland

Automobilisten betalen de adviesprijs doorgaans alleen bij duurdere tankstations langs de snelweg. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager, maar vooral in buurlanden zijn automobilisten voordeliger uit. Bij veel tankstations is de literprijs door een accijnsverlaging onlangs onder de 2 euro gezakt.

Jan Pieter de Wilde, directielid van Kuster Energy, vreest dat het prijsverschil tussen Duitse en Nederlandse tankstations kan oplopen tot wel 40 cent per liter. Hij verwacht dat het zogenoemde tanktoerisme richting Duitsland zal toenemen, waardoor het bij Nederlandse pompstations rustiger kan worden.

Hoe de consument kijkt naar de accijnsverlaging in Duitsland zie je in de bovenstaande video.