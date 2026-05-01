Tanken in Duitsland is nog goedkoper geworden: zorgen aan de Nederlandse pomp

Gisteren, 22:08

Tanken bij onze oosterburen wordt per 1 mei nog goedkoper. Het Duitse parlement verlaagt namelijk tijdelijk de belasting op benzine en diesel. Dat gebeurt terwijl de prijs van een liter benzine in Nederland voor het eerst boven de 2,60 euro ligt, meldde UnitedConsumers donderdag.

Dit leidt tot zorgen bij Nederlandse pomphouders in de grensregio. Jan Pieter de Wilde, directielid van Kuster Energy, vreest dat het prijsverschil tussen Duitse en Nederlandse tankstations kan oplopen tot wel 40 cent per liter. Hij verwacht dat het zogenoemde tanktoerisme richting Duitsland zal toenemen, waardoor het bij Nederlandse pompstations rustiger kan worden.

Om dat risico te spreiden, heeft het bedrijf inmiddels ook een aantal tankstations in Duitsland.

Hoe de consument kijkt naar de accijnsverlaging in Duitsland zie je in de bovenstaande video.

