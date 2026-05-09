Hogere reiskostenvergoeding? Veel grote werkgevers doen nog niet mee

Veel grote bedrijven in Nederland zijn voorlopig niet van plan de reiskostenvergoeding voor werknemers te verhogen naar 25 cent per kilometer. Dat blijkt uit een rondgang van persbureau ANP langs ongeveer twintig bekende ondernemingen. Een aantal werkgevers volgt de nieuwe regeling wel, maar veel organisaties wachten nog af of hebben nog geen beslissing genomen.

Het kabinet presenteerde vorige maand een pakket maatregelen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten te verzachten. Daaronder valt ook de verhoging van de maximale onbelaste reiskostenvergoeding van 23 naar 25 cent per kilometer. Die regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Geen verhoging

ABN AMRO, Rabobank, ING, Nationale-Nederlanden, NS en chipbedrijf NXP geven aan de vergoeding voorlopig niet te verhogen. Sommige bedrijven wijzen erop dat veel medewerkers met het openbaar vervoer, de fiets of een elektrische auto reizen en deels thuiswerken. Een woordvoerder van Nationale-Nederlanden zegt daarover: "Medewerkers die niet met ov kunnen reizen en daarom reizen met eigen vervoer, krijgen een hogere vergoeding als zij duurzaam of actief reizen."

Ook NXP houdt vast aan de huidige regeling. "NXP heeft vorige maand de reiskostenvergoeding met 20 procent verhoogd", zegt een woordvoerder. "Er zijn op dit moment geen plannen om dit naar 25 cent te brengen."

Andere bedrijven, waaronder Jumbo, KLM, VodafoneZiggo, PwC, KPMG, DPD en Fastned, bekijken nog of zij de vergoeding aanpassen of wachten verdere politieke besluitvorming af. DPD meldt: "Onlangs hebben we al een aanvullende regeling geïntroduceerd, waarbij medewerkers hun onbenutte reiskilometers fiscaal gunstig kunnen uitruilen. Dit is één van de manieren waarop we inspelen op de veranderende kosten voor woon-werkverkeer."