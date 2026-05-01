Populaire festivals verkopen maar niet uit: wat is er aan de hand?

Festivalgangers die hopen op een kaartje, hebben dit jaar opvallend meer kans. Grote festivals zoals Lowlands en Down The Rabbit Hole zijn namelijk nog steeds niet uitverkocht. Dat is bijzonder, want normaal gesproken zijn deze festivals binnen no-time uitverkocht. Maar alles wordt duurder, dus ook de festivalkaartjes.

Dat alles duurder wordt door inflatie, is inmiddels geen verrassing meer en dat merken festivalbezoekers direct in hun portemonnee. Voor een weekend Lowlands betaal je inmiddels zo'n 365 euro. Daar komen kosten voor eten, drinken en vervoer nog bovenop. Gemiddeld kost een festivalkaartje tegenwoordig al snel zo'n 100 euro per dag.

Minder snel uitverkocht

Waar grote festivals eerder vrijwel direct uitverkocht waren, blijven tickets nu langer beschikbaar. Dat lijkt een direct gevolg van de stijgende kosten. Opvallend is dat het aantal festivals nauwelijks afneemt. In 2025 waren er 1228 grote festivals in Nederland, festivals met meer dan 3000 bezoekers. Voor 2026 staan er nog altijd 1215 op de planning. Toch lijkt de rek er een beetje uit. Door de hogere prijzen moeten bezoekers vaker keuzes maken. Dat merken organisatoren nu voor het eerst echt aan de kaartverkoop.

Toch is er ook een ander soort festival dat juist wél toegankelijk blijft voor een breed publiek: de Bevrijdingsfestivals. Deze festivals, die jaarlijks op 5 mei door het hele land worden georganiseerd, zijn grotendeels gratis toegankelijk. Daarmee zijn ze een goed alternatief voor de stijgende prijzen. Dat kan een belangrijke reden zijn waarom de populariteit van Bevrijdingsfestivals steeds groter wordt, terwijl betaalde festivals het voor het eerst lastiger lijken te krijgen om uit te verkopen.