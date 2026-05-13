Campagne #IkKanNietMeer slaat alarm over zorgkosten: 'Mensen trekken het niet'

Mensen met een chronische ziekte of beperking raken steeds verder in de problemen door oplopende zorgkosten. Daarvoor waarschuwen Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) met de campagne #IkKanNietMeer. Volgens de organisaties moeten steeds meer mensen kiezen tussen noodzakelijke zorg en gewone basisbehoeften zoals boodschappen of de energierekening.

Met persoonlijke verhalen willen de organisaties laten zien wat de gevolgen zijn van de stijgende kosten en nieuwe kabinetsplannen. Zij zeggen dat de stapeling van zorguitgaven voor veel mensen niet meer vol te houden is. Vooral mensen die afhankelijk zijn van langdurige zorg, hulpmiddelen en extra ondersteuning voelen de financiële druk elke maand opnieuw.

Een van de mensen die haar verhaal deelt, is Elisabeth. Zij leeft met meerdere chronische aandoeningen, waaronder een progressieve spierziekte. Haar gezondheid gaat steeds verder achteruit, waardoor zij steeds meer afhankelijk wordt van zorg en hulpmiddelen. "Als de bezuinigen door worden gezet, dan raken wij in de schulden."

Inkomen valt weg door mantelzorgen

De situatie heeft ook grote gevolgen voor het gezinsinkomen. Haar man Peter stopte drie jaar geleden met werken om dag en nacht voor haar te kunnen zorgen. Daardoor viel een groot deel van het inkomen weg, terwijl de zorgkosten juist bleven stijgen.

In de bovenstaande video vertellen Elisabeth en Peter welke hoge zorgkosten zij iedere maand moeten betalen en hoe zwaar dat op hun dagelijks leven drukt.