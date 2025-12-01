Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Tienduizenden mensen zonder zorgverzekering krijgen geen zorg

Tienduizenden mensen zonder zorgverzekering krijgen geen zorg

Zorg

Vandaag, 17:27

Link gekopieerd

Tienduizenden mensen zonder zorgverzekering krijgen vaak geen goede medische hulp als ze die wel nodig hebben. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maandag. Het gaat volgens de IGJ om misschien wel 100.000 mensen: vooral dak- en thuislozen, EU-arbeidsmigranten en mensen zonder verblijfsvergunning.

Mensen die door omstandigheden geen zorgverzekering hebben, weten volgens de IGJ de weg naar goede medische hulp niet of durven er niet naar te vragen. Mensen zonder verblijfsvergunning durven volgens de IGJ bijvoorbeeld geen arts te bezoeken uit angst om als "illegaal" ontdekt te worden.

Daarnaast heeft een deel van de Nederlanders ook moeite om zorgkosten te betalen. Een van deze mensen is Truus. Zie hieronder de beelden:

Truus stelde een vraag tijdens SBS6-debat: 'Kan zorg gewoon niet betalen'
2:49

Truus stelde een vraag tijdens SBS6-debat: 'Kan zorg gewoon niet betalen'

Declareren

Het uitblijven van goede medische zorg voor onverzekerden kan volgens de IGJ komen doordat artsen en andere zorgverleners niet weten dat ze zorg kunnen declareren of niet weten hoe dat moet. De IGJ adviseert zorgaanbieders ervoor te zorgen dat alle medewerkers weten dat ook onverzekerden recht hebben op medisch noodzakelijke zorg.

Door ANP

Lees ook

Hoogte van zorgpremie in twintig jaar tijd met 80 procent gestegen
Hoogte van zorgpremie in twintig jaar tijd met 80 procent gestegen
Meerderheid is tegen afschaffing eigen risico voor alleen minima
Meerderheid is tegen afschaffing eigen risico voor alleen minima
Premies grote zorgverzekeraars blijven ongeveer gelijk, volgend jaar flink duurder?
Premies grote zorgverzekeraars blijven ongeveer gelijk, volgend jaar flink duurder?
Bijna helft Nederlanders zoekt dit jaar actief naar voordeligste zorgverzekering
Bijna helft Nederlanders zoekt dit jaar actief naar voordeligste zorgverzekering

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.