Tienduizenden mensen zonder zorgverzekering krijgen geen zorg

Tienduizenden mensen zonder zorgverzekering krijgen vaak geen goede medische hulp als ze die wel nodig hebben. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maandag. Het gaat volgens de IGJ om misschien wel 100.000 mensen: vooral dak- en thuislozen, EU-arbeidsmigranten en mensen zonder verblijfsvergunning.

Mensen die door omstandigheden geen zorgverzekering hebben, weten volgens de IGJ de weg naar goede medische hulp niet of durven er niet naar te vragen. Mensen zonder verblijfsvergunning durven volgens de IGJ bijvoorbeeld geen arts te bezoeken uit angst om als "illegaal" ontdekt te worden.

Daarnaast heeft een deel van de Nederlanders ook moeite om zorgkosten te betalen. Een van deze mensen is Truus. Zie hieronder de beelden:

2:49 Truus stelde een vraag tijdens SBS6-debat: 'Kan zorg gewoon niet betalen'

Declareren

Het uitblijven van goede medische zorg voor onverzekerden kan volgens de IGJ komen doordat artsen en andere zorgverleners niet weten dat ze zorg kunnen declareren of niet weten hoe dat moet. De IGJ adviseert zorgaanbieders ervoor te zorgen dat alle medewerkers weten dat ook onverzekerden recht hebben op medisch noodzakelijke zorg.