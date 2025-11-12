Bijna helft Nederlanders zoekt dit jaar actief naar voordeligste zorgverzekering

Vandaag is de laatste dag waarop zorgverzekeraars hun premie voor 2026 mogen bekendmaken. En die prijzen laten veel mensen niet koud. Uit onderzoek onder 3.102 leden van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 48 procent van de panelleden actief op zoek gaat naar de goedkoopste of beste prijs-kwaliteitverzekering.

Bijna evenveel mensen (47 procent) zeggen dat ze geen vergelijking gaan doen, 5 procent twijfelt nog.

Overstappen alleen als het écht loont

Niet iedereen die vergelijkt, stapt ook over. Uiteindelijk zegt slechts 14 procent van de Nederlanders sowieso over te stappen naar de verzekering die het beste qua prijs of prijs-kwaliteit uit de bus komt, de rest van de mensen die op vergelijkingsonderzoek uit gaan (34 procent) stapt alleen over als het prijsverschil groot is.

Opvallend is dat 7 procent van de Nederlanders helemaal niet weet hoe ze een vergelijkingsonderzoek moeten doen. Vooral jongeren tot 30 jaar worstelen ermee: 18 procent van hen zegt niet te weten hoe dat werkt.

Zorgverzekeraars moeten uiterlijk vandaag (12 november) hun premie voor 2026 bekendmaken. Daarna hebben Nederlanders tot 31 december om eventueel van verzekering te wisselen.

Het onderzoeken van de premieverschillen is belangrijk, want voor veel mensen is de premie een flink struikelblok: