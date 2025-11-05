'Verlaging eigen risico naar 165 euro voorlopig van de baan'

Het plan om het eigen risico in de zorgverzekering vanaf 2027 te halveren van 385 naar 165 euro, gaat voorlopig niet door. Dat melden ingewijden aan De Telegraaf. Volgens de krant heeft de ministerraad besloten het voorstel op te schorten, omdat er onvoldoende politieke steun voor is. Door de nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer lijkt de kans klein dat het plan later alsnog wordt ingevoerd.

In het regeerprogramma spraken PVV, VVD, NSC en BBB eerder af dat het eigen risico structureel omlaag zou gaan. Voor de PVV was dat een belangrijk punt, omdat de partij het eigen risico het liefst helemaal wil afschaffen. Ook zou er per behandeling een maximumbedrag van 50 euro gelden.

Forse kritiek

Afgelopen vrijdag stond de maatregel op de agenda van de ministerraad van het inmiddels demissionaire kabinet-Schoof. Daaruit bleek dat het plan "tot nader orde" zou worden uitgesteld. Bronnen zeggen tegen De Telegraaf dat het voorstel voorlopig in de ijskast is gezet, omdat het in de Tweede Kamer waarschijnlijk als controversieel zou worden beschouwd.

De Raad van State had eerder al forse kritiek op het plan. Volgens De Telegraaf zou een verlaging van het eigen risico de zorgpremie met zo'n 199 euro per jaar laten stijgen. Ook zou het voorstel weinig oplossen voor kwetsbare groepen, en zouden arbeidsongeschikten er zelfs op achteruitgaan.

Verlaging lijkt ver weg

Nu de PVV niet meer deel uitmaakt van de coalitie en de nieuwe Tweede Kamer volgende week wordt geïnstalleerd, lijkt een verlaging van het eigen risico verder weg dan ooit. De meeste partijen willen het huidige bedrag van 385 euro behouden of zelfs verhogen. VVD, CDA en JA21 pleiten voor een verhoging naar 440 euro per jaar. Wat er uiteindelijk met het eigen risico gebeurt, is aan de partijen die straks aan de formatietafel zitten.