Alleen mensen met extreem overgewicht krijgen voorlopig obesitaskuur vergoed

Voorlopig komen alleen mensen met ernstig overgewicht in aanmerking voor vergoeding van de obesitasmedicijnen Wegovy en Mounjaro via de zorgverzekering. Dat meldt het Zorginstituut woensdag.

Het gaat om mensen met een Body Mass Index (BMI) van 30 of hoger die ook kampen met gezondheidsproblemen die daarmee samenhangen, zoals hartfalen of slaapapneu. Ook mensen met een BMI boven de 35 vallen binnen de richtlijn.

Ozempic is een uitkomst voor mensen die willen afvallen. Maar voor diabetespatiënt Monique Faber uit Overdinkel, die het middel als medicijn moet gebruiken, is het daardoor nu niet meer te verkrijgen:

1:28 Ozempic niet leverbaar voor diabetespatiënt Monique

Brede steun

Volgens het Zorginstituut is er "brede steun" voor deze aanpak, onder meer van zorgprofessionals, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. Die spraken het afgelopen jaar mee aan de zogenoemde Ronde Tafel Obesitas, waar de nieuwe aanpak werd besproken.

Het zou gaan om een grote groep mensen, naar schatting ruim 1 miljoen Nederlanders. Zij kampen met serieuze gezondheidsproblemen die deels worden veroorzaakt door ernstig overgewicht, zoals chronische nierschade, hartfalen en slaapapneu.

Het Zorginstituut benadrukt dat er veel meer aandacht moet komen voor het voorkomen van obesitas. Daarnaast pleit het voor een stapsgewijze invoering van de medicijnen, als blijkt dat die daadwerkelijk gezondheidswinst opleveren voor de samenleving.