Van 'Fat' naar 'Fit': freerunner Joachim (22) verloor 60 kilo en inspireert nu anderen

Wereldwijd kampen steeds meer jongeren tussen de 5 en 19 jaar met obesitas, vaker dan met ondergewicht. Dat blijkt uit een rapport van UNICEF. De 22-jarige Joachim Scheffer besloot een jaar geleden rigoureus het roer om te gooien: in één jaar tijd viel hij maar liefst 60 kilo af, van 135 naar 75 kilo. Zijn Instagram-account is inmiddels getransformeerd van 'That Fat Freerunner' naar 'That Fit Freerunner', waar hij inmiddels enkele duizenden volgers heeft en jongeren inspireert om gezond te leven.

"Ik begon toen ik net 19 was met het account op Instagram", vertelt Joachim aan Hart van Nederland. Hoewel hij toen al video's maakte van zijn 'freerunning', kwam de nadruk op een gezonde levensstijl pas vorig jaar echt in beeld. "Vorig jaar woog ik 135 kilo en was ik echt niet tevreden met mijn lichaam", zegt Joachim. Afgelopen zomer besloot hij daarom af te vallen.

"Ik begon toen met kleine aanpassingen in mijn leven, door bijvoorbeeld meer te sporten. Pas na een tijdje begon ik te letten op mijn voeding." Ook kreeg hij hulp van YouTuber Stan Browney, bekend van zijn fitnessvideo's en miljoenen volgers. Samen lukte het hen om in 90 dagen maar liefst 25 kilo kwijt te raken. "Dat hielp ook", aldus Scheffer. Inmiddels weegt hij naar eigen zeggen 75 kilo. "Ik ben in totaal 60 kilo kwijt."

Gezonde voeding

Voor een gezonde levensstijl is volgens Joachim niet alleen beweging belangrijk, maar ook voeding. Hij noemt het UNICEF-rapport "zorgelijk" en denkt dat het probleem mede komt door "ultrabewerkt voedsel uit de supermarkt".

Volgens Joachim zorgt dat soort eten ervoor dat je minder snel verzadigd bent, waardoor je automatisch meer eet. Dat wordt bevestigd door het overheidsinitiatief JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Die organisatie wil niet alleen jongeren, maar de hele samenleving helpen om gezonder te leven en welvaartsziekten zoals obesitas tegen te gaan. "We zien de cijfers van diabetes en obesitas stijgen. Dat komt ook door meer fastfoodketens rondom scholen en het toenemend gebruik van fatbikes onder jongeren", zegt een woordvoerder van JOGG.